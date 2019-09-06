https://static.news.ru/photo/34181934-c907-11e9-8b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи-онкологи назвали главные признаки развития злокачественной опухоли в голове и в шее, которые часто игнорируют больные.

Так, об онкологии в носовых пазухах, ротовой полости и в гортани свидетельствует резкий запах изо рта, а также появление язв и шишкообразных наростов на слизистых. Кроме того, следует обратить внимание на боль в горле и кровавые слюнные выделения.

Согласно статистике, выявить рак головы или шеи на начальной стадии практически невозможно, так как клинические симптомы полностью отсутствуют. Именно поэтому данный вид онкологии отличается высокой смертностью пациентов, сообщает портал «Медикфорум» .

Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал три причины появления рака. Это курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека. По словам эксперта, риск развития болезни примерно на 15% зависит от генотипа человека. В остальном это определяется его образом жизни. Помимо уже упомянутых факторов, специалист упомянул употребление красного мяса и такие химические вещества, как асбест и красители.