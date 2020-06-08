Онищенко призвал москвичей соблюдать гигиену после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/2c82d456-a98b-11ea-9030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал жителей Москвы после снятия ограничений сохранить в повседневной жизни необходимые меры гигиены.

Решение Сергея Семеновича [Собянина] — это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены, — заявил Онищенко журналистам РИА Новости.

По его словам, люди из группы риска должны тщательно следить за своим состоянием здоровьям, не перенапрягаться с физической активностью с первых дней послаблений.

Надо исходить из того, что лето впереди, еще нагуляемся и компенсируем утраченное, с первого дня с места в карьер не надо, — подчеркнул Онищенко.

Бывший санитарный врач отметил, что очень важно соблюдать все меры индивидуальной защиты, следить за температурой тела, а также обращать внимание недомогание, которое может быть следствием респираторного заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня в Москве будет отменён режим самоизоляции и пропускной режим, летние веранды в ресторанах возобновят работу с 16 июня, а с 23 июня кафе и рестораны начнут пускать посетителей в помещения.

NEWS.ru писал, что москвичи будут обязаны носить маски и перчатки после снятия ограничений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решение по снятию режима самоизоляции в Москве было принято по совету с правительством.