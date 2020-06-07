Москвичи будут обязаны носить маски и перчатки после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/24342d5c-a983-11ea-ae1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В указе мэра Москвы о снятии ограничений в столице норма, согласно которой граждане обязаны носить маски и перчатки, не отменяется.

Новые этапы снятия «коронавирусных мер» запланированы на 9, 16 и 23 июня. Сначала откроются парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещения кладбищ. 16 числа в привычном режиме заработают стоматологии, библиотеки, рекламные агентства и ряд других организаций, включая учреждения культуры. 23 июня откроются кафе и рестораны, а также фитнес-клубы. Без ограничений можно будет использовать лавочки, детские площадки и прочую уличную мебель.

Уже с завтрашнего дня (9 июня — прим. NEWS.ru) будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу. Помимо этого, будут сняты ограничения со служб каршеринга. Жители города смогут свободно посещать кладбища.

Как ранее писал NEWS.ru, сроки снятия ограничений в Москве в связи с распространением коронавируса могут быть изменены из-за эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.