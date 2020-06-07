Сроки снятия ограничений могут измениться из-за эпидемиологической ситуации

https://static.news.ru/photo/3a9c4134-a982-11ea-8a73-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки снятия ограничений в Москве в связи с распространением коронавируса могут быть изменены из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией, — говорится в указе.

Ранее Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.

Будет отменён режим самоизоляции и пропускная система, а также график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Помимо этого, будут сняты ограничения со служб каршеринга. Жители города смогут свободно посещать кладбища, писал NEWS.ru.