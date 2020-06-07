Сроки снятия ограничений могут измениться из-за эпидемиологической ситуации

Сроки снятия ограничений в Москве в связи с распространением коронавируса могут быть изменены из-за эпидемиологической ситуации.
Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией, — говорится в указе.
Ранее Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.
Будет отменён режим самоизоляции и пропускная система, а также график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.
Помимо этого, будут сняты ограничения со служб каршеринга. Жители города смогут свободно посещать кладбища, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен