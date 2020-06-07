Стало известно, согласовывал ли Собянин снятие самоизоляции с Путиным

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима самоизоляции в столице. Решение принято по совету с правительством.

Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства, — сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы с президентом России своё решение.

С 9 июня на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне COVID-19. Новые этапы снятия «коронавирусных мер» запланированы на 9, 16 и 23 июня. Сначала откроются парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещения кладбищ. 16 числа в привычном режиме заработаю стоматологии, библиотеки, рекламные агентства и ряд других организаций, включая учреждения культуры. 23 июня откроются кафе и рестораны, а также фитнес-клубы. Без ограничений можно будет использовать лавочки, детские площадки и прочую уличную мебель.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на ослабление введённых из-за ситуации с коронавирусом ограничений, жители столицы не должны забывать о «режиме самосохранения», напомнил Собянин. Таким образом самоизоляция для жителей Москвы длилась чуть больше двух месяцев. Этот режим был введён в конце марта.