Собянин заявил о «режиме самосохранения» после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/494a63ee-a97f-11ea-9ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, несмотря на ослабление введённых из-за ситуации с коронавирусом ограничений, жители столицы должны соблюдать «режим самосохранения». Об этом он заявил, говоря о новых этапах снятия «режима самоизоляции».

Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб, — написал градоначальник в своём блоге.

Новые этапы снятия «коронавирусных мер» запланированы на 9, 16 и 23 июня. Сначала откроются парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещения кладбищ. 16 числа в привычном режиме заработаю стоматологии, библиотеки, рекламные агентства и ряд других организаций, включая учреждения культуры. 23 июня откроются кафе и рестораны, а также фитнес-клубы. Без ограничений можно будет использовать лавочки, детские площадки и прочую уличную мебель.

Кроме того, с 9 июня на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru.