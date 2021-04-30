Названы люди, которым нельзя пить кофе

Категории людей, которым противопоказан кофе, назвала нутрициолог Мария Розанова. Её слова приводит «Москва 24».
Как рассказала специалист, кофе в рамках лечебной диетологии
При этом особенно вредно употреблять латте, макиато и капучино.
Нутрициолог категорически против добавления в кофе сухих сливок, сухого молока и сахара. Это вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В результате слабеет иммунитет и он уже не готов бороться с новыми вирусами.
Если совсем обойтись без напитка не получается, Мария Розанова советует выбирать простой напиток без добавок и высокой концентрации кофеина — например, американо.
Ранее сообщалось. что кофе является не только бодрящим напитком, но и улучшает свойства мозга. Функциональные изменения, которые в нём происходят, впервые подробно описали учёные.