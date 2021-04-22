Учёные выяснили, почему кофе улучшает работу мозга

https://static.news.ru/photo/174bd0b6-a367-11eb-a690-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе является не только бодрящим напитком, но и улучшает свойства мозга. Функциональные изменения, которые в нём происходят, впервые подробно описали учёные, передаёт РИА Новости.

О том, что кофеин благотворно влияет на умственную работоспособность, было известно давно. Различные исследования не раз подтверждали, что кофе улучшает внимание и бдительность, повышает физическую выносливость, нормализует тревожность, а также благотворно влияет на память. Тем не менее нейробиологические причины этих эффектов на детальном уровне до сих пор не изучали.

Первопроходцами стали португальские исследователи с медицинского факультета Университета Минью, которые скооперировались с датскими коллегами из Орхусского университета. Они использовали технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для сравнения активности мозговых связей у тех, кто употребляет кофе каждый день, и тех, кто не пьёт его вообще. В первой группе был 31 доброволец, во второй — 24.

Результаты (правда, пока частично) помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечавшиеся в предыдущих исследованиях. Оказалось, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, а это, в свою очередь, способствует повышению внимания и сосредоточенности, а заодно улучшает память и когнитивные функции.

Исследователи выяснили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, она отвечает за моторный контроль. Учёные отметили у таких людей повышенную активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга, что объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, улучшение обучения и памяти.

Примечательно, что похожие структурные различия в мозговых связях учёные наблюдали и у тех, кто обычно не пьёт кофе. Эффект проявлялся вскоре после того, как испытуемые выпивали этот напиток. Исследователи пришли к выводу, что вызываемые кофеином изменения в мозге, скорее всего, носят кратковременный характер.

Ранее австралийская журналист и блогер Надя Бокоуди на собственном опыте проверила, каким образом кофеин влияет на получение оргазма. Ежедневно женщина стала выпивать по чашке двойного эспрессо, после чего бралась за вибратор. По словам экспериментаторши, после кофе оргазм ощущался ярче и проходил интенсивнее.