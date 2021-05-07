Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак

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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что крепкий алкоголь вредно пить натощак, а для аперитива лучше использовать глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой. Рекомендации врача приводит РИА Новости.

Вредно выпивать натощак, особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно, — цитирует Брюна агентство.

Нарколог также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует. При этом перед едой в праздники можно выпить. Это необходимо для запуска ферментативной системы. По словам врача, это должна быть очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала наименее вредный алкоголь, который содержит меньше всего килокалорий и содержит антиоксиданты. Это сухое вино, которое наносит организму меньше всего вреда.

В бокале объёмом 150 миллилитров сухого вина содержится всего 100 килокалорий. Самые лучшие варианты в этом плане — красное сухое и белое сухое вина. Причём красное сухое даже намного лучше, так как именно в нём содержатся антиоксиданты.