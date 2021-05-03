Врач назвала самый безвредный алкоголь

Врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала наименее вредный алкоголь, который содержит меньше всего килокалорий и содержит антиоксиданты. Это сухое вино, которое наносит организму меньше всего вреда, пишет НСН.
В бокале объёмом 150 миллилитров сухого вина
Врач отдельно отметила, что медицинского подтверждения такому факту нет. Однако, у жителей Франции и Италии, которые постоянно пьют такие вина, наблюдается улучшенное качество холестеринового обмена.
Активное злоупотребление алкоголем в период длинных майских выходных может привести к серьёзным последствиям для внутренних органов. Об этом в интервью рассказал врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.
Как сообщалось ранее, кагор не просто вино, а часть церковного обряда. В его употреблении следует соблюдать умеренность. Об этом говорится на сайте Роскачества.