Врач назвала самый безвредный алкоголь

https://static.news.ru/photo/36062e9a-ac7a-11eb-b179-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала наименее вредный алкоголь, который содержит меньше всего килокалорий и содержит антиоксиданты. Это сухое вино, которое наносит организму меньше всего вреда, пишет НСН.

В бокале объёмом 150 миллилитров сухого вина содержится всего 100 килокалорий. Самые лучшие варианты в этом плане — красное сухое и белое сухое вина. Причём, красное сухое даже намного лучше, так как именно в нём содержатся антиоксиданты.

Врач отдельно отметила, что медицинского подтверждения такому факту нет. Однако, у жителей Франции и Италии, которые постоянно пьют такие вина, наблюдается улучшенное качество холестеринового обмена.

Активное злоупотребление алкоголем в период длинных майских выходных может привести к серьёзным последствиям для внутренних органов. Об этом в интервью рассказал врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.

Как сообщалось ранее, кагор не просто вино, а часть церковного обряда. В его употреблении следует соблюдать умеренность. Об этом говорится на сайте Роскачества.