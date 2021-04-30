Россиянам посоветовали не налегать на кагор в праздники

https://static.news.ru/photo/232bbda2-a9a6-11eb-b0b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кагор не просто вино, а часть церковного обряда. В его употреблении следует соблюдать умеренность. Об этом говорится на сайте Роскачества.

Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении неуместны, — отмечается в сообщении.

Кагором можно как сопровождать пасхальную трапезу, так и завершать её. Пить вино следует охлаждённым до 16–18 градусов. К нему подойдут пасха с ванильным оттенком или кулич с цукатами.

В Роскачестве разъяснили, что кагор должен иметь насыщенный тёмно-красный цвет и быть почти непрозрачным. В аромате качественного вина присутствует гамма спелых красных фруктов и чёрных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов. В выдержанных кагорах к букету добавятся оттенки ванили.

В ведомстве также порекомендовали обращать внимание на этикетку при выборе кагора в магазине. Там обязательно должно быть написано «вино креплёное» или «вино ликёрное» и указано сочетание сахара и спирта, которое обычно составляет 160 г/л сахара и 16% алкоголя.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала о безвредной норме употребления кулича на Пасху. Она предупредила, что большое количество сладкого и мучного может нанести серьёзный удар по здоровью. Поэтому лучше всего есть куличи в период с 15:00 до 18:00 и в небольшом количестве, как отдельный приём пищи.