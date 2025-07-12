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12 июля 2025 в 06:19

Креветки под сырной шубкой: эта закуска — настоящая фантастика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти креветки с хрустящей пармезановой корочкой и свежим апельсиновым ароматом станут настоящим украшением стола. Простое в приготовлении блюдо получается невероятно сочным внутри с идеальной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • крупные креветки или лангустины — 500 г;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • тертый пармезан — 50 г;
  • апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • оливковое масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Очистите креветки, оставив хвостики. Обсушите бумажным полотенцем.
  2. Смешайте панировочные сухари, пармезан и цедру апельсина.
  3. Обмакните креветки в апельсиновый сок, затем в сухарную смесь.
  4. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте креветки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Подавайте сразу же, украсив дольками апельсина.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
закуски
креветки
морперодукты
пармезан
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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