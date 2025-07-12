Креветки под сырной шубкой: эта закуска — настоящая фантастика

Креветки под сырной шубкой: эта закуска — настоящая фантастика

Эти креветки с хрустящей пармезановой корочкой и свежим апельсиновым ароматом станут настоящим украшением стола. Простое в приготовлении блюдо получается невероятно сочным внутри с идеальной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

крупные креветки или лангустины — 500 г;

панировочные сухари — 100 г;

тертый пармезан — 50 г;

апельсиновая цедра — 1 ч. л.;

апельсиновый сок — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Приготовление:

Очистите креветки, оставив хвостики. Обсушите бумажным полотенцем. Смешайте панировочные сухари, пармезан и цедру апельсина. Обмакните креветки в апельсиновый сок, затем в сухарную смесь. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте креветки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу же, украсив дольками апельсина.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.