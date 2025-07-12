Креветки под сырной шубкой: эта закуска — настоящая фантастика

Эти креветки с хрустящей пармезановой корочкой и свежим апельсиновым ароматом станут настоящим украшением стола. Простое в приготовлении блюдо получается невероятно сочным внутри с идеальной золотистой корочкой снаружи.
Ингредиенты:
- крупные креветки или лангустины — 500 г;
- панировочные сухари — 100 г;
- тертый пармезан — 50 г;
- апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
- апельсиновый сок — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки.
Приготовление:
- Очистите креветки, оставив хвостики. Обсушите бумажным полотенцем.
- Смешайте панировочные сухари, пармезан и цедру апельсина.
- Обмакните креветки в апельсиновый сок, затем в сухарную смесь.
- Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте креветки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте сразу же, украсив дольками апельсина.
Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.