Названы регионы — лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу

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Употребление в пищу картофеля фри чаще двух раз в неделю в два раза увеличивает риск преждевременной смерти. Всё дело в том, что это блюдо готовят во фритюре с добавлением большого количества масла. Приготовленные другим способом блюда из картофеля не несут такого вреда, пишет Live 24.

Жирный картофель медленно усваивается организмом и переваривается. Такая пища создаёт нагрузку на печень, кишечник и желудок, ввиду чего могут появиться такие симптомы, как диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Также...