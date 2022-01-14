Названы регионы — лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу
Чукотка и Белгородская область стали лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:10, 14 января 2022
Фото: chukotkagov/vk.com
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Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — выше 90% — зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв, слова которого приводит ТАСС.
Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%, — сказал представитель ведомства.
14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820.
Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.
Как сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, Европу уже накрыла волна штамма «омикрон» и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.