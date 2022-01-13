Вирусологи назвали сроки пятой волны коронавируса

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков высказался о сроках прохождения пятой волны коронавируса. По его словам, она продлится полгода, пишет URA.RU.

Врач пояснил, что Европу уже накрыла волна штамма «омикрон» и она идёт на спад. В России эта волна только начинается.

Она продлится месяца два или два с половиной в больших городах. А в масштабе всей страны есть районы, в которых не такая скученность населения и туда нечасто ездят люди, поэтому не так будут завозить инфекцию. В общей сложности, я думаю, что где-то к лету всё затихнет, — предположил врач.

С прогнозом коллеги полностью согласен завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.

Могу сказать, что минимум это будет полгода. Тем более в России очень небольшой процент вакцинированных людей в сравнении со странами Европы. 50% очень мало, — отметил учёный.

Специалисты полагают, что после окончания пятой волны коронавируса многие ограничения будут отменены. Однако такие вещи прогнозировать трудно, так как они зависят от решения властей.

Из осторожности, даже если будет сильно снижена заболеваемость, будут какие-то ограничения в виде масок сохраняться. Просто из опасения, что может возникнуть ещё одна волна, — предположил Чумаков.

Ранее Минздрав Новосибирской области начал подготовку к пятой волне COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Константин Хальзов, сославшись на текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в России и рост заболеваемости «омикрон»-штаммом.