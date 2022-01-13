В Новосибирской области начали подготовку к пятой волне пандемии COVID-19

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в России и ростом заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса Минздрав Новосибирской области начал подготовку к пятой волне COVID-19, заявил глава ведомства Константин Хальзов. Он обратил особое внимание на увеличение количества заражённых в США, Европе и европейской части России, пишет Сиб.фм.

Вы всё видите, что происходит в Америке, Европе и европейской части России. Плюс вчера прошло совещание под руководством президента. Все оценивают возможность молниеносного развития штамма «омикрон», мы тоже к этому готовимся, — сказал Хальзов.

Он напомнил, что 11 января прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу под руководством губернатора Андрея Травникова. По его словам, на встрече ведомствам были поставлены задачи по подготовке к новому росту заболеваемости.

Сейчас мы проводим мобилизационную работу по примеру третьей волны, — резюмировал Хальзов.

Накануне вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна пандемии коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон». Он подчеркнул, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва, а сама волна COVID-19 будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что говорить о начале пятой волны коронавируса пока рано, так как нынешние колебания заболеваемости могут носить статистический характер.