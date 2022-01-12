Вирусолог Чумаков предупредил о начале пятой волны коронавируса в России

В России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым «омикрон»-штаммом «Омикрон». Первый удар новой волны, которая проявится в конце января — начале февраля, примет на себя Москва, а сама волна будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма. Об этом Ura.ru заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.

Этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе, — сказал Чумаков.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что говорить о начале пятой волны коронавируса пока рано, так как нынешние колебания заболеваемости могут носить статистический характер.

Нужно подождать ещё пару дней. Если будет тенденция вверх, то это будет «Омикрон», конечно, — подчеркнул он.

Ранее Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции, которая идёт по всему миру, может быть последней, однако трудно сказать, какими будут показатели инфицирования этим штаммом в России. Он также отметил, что из-за штамма «омикрон» заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой».

До этого российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость «омикроном» может достичь в нашей стране шестизначных цифр при неблагоприятном прогнозе. Этот штамм вируса уже зафиксирован в 13 регионах, большинство инфицированных вернулись в нашу страну из ОАЭ, Великобритании и Турции.