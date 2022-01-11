Попова спрогнозировала рост суточных заражений COVID до шестизначных цифр
Анна Акимова
Анна Акимова
17:12, 11 января 2022
Анна ПоповаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Она отметила, что «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.
Конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации, — сказала Попова.