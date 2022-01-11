Попова спрогнозировала рост суточных заражений COVID до шестизначных цифр

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Профессиональное выгорание связано с чувством истощения, невозможностью сделать дела эффективно, пояснила «Радио 1» психолог Анастасия Волошина. Он подчеркнула, что депрессия отличается тем, что при таком состоянии у человек есть силы для работы, но он ничего не хочет делать.

Выгорание — это именно чувство истощения, оно никак не связано с перепадами настроения. Это постоянное внутреннее глубокое чувство не усталости, а именно истощение, невозможности сделать дела эффективно. Хроническая усталость —...