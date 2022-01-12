Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19

Президент России Владимир Путин начал очередное совещание с членами правительства с обсуждения ситуации вокруг «омикрон»-штамма коронавируса. Он заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек заболевания, которые продолжаются во всём мире.

Мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации, в ситуации преддверия возможных новых вспышек. Тем более, праздники большие, общение между людьми интенсивное было в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране, — подчеркнул лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр. По её словам, «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.

Она также отметила, что в России выявлено уже 305 случаев заражения коронавирусом штамма «омикрон», и информация о не столь тяжёлом течении болезни, как в случае с предыдущими штаммами, не вполне соответствует действительности. В то же время Попова добавила, что на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все заражённые новым штаммом вылечились.