Роспотребнадзор назвал число случаев заражения «омикрон»-штаммом в стране

В России выявлено уже 305 случаев заражения коронавирусом штамма «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, несмотря на заявления, что в отличие от предыдущих штаммов новый вариант вируса даёт не столь тяжёлое течение болезни, это оказалось не так, пишет РИА Новости.
Как отметила Попова, в России начинает
На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек, количество последовательностей чуть больше — туда попадают все последовательности выявленные, даже если гражданин тестируется и секвенируется повторно. Это 305 человек, 49 случаев — из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. И уже на примере РФ убедились о крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности, — сказала она.
Попова также добавила, что на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все заражённые новым штаммом вылечились.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что «омикрон» уже распространяется по Москве. По его словам, власти ожидают значительного роста заболеваемости в течение 70 дней. Градоначальник добавил, что система здравоохранения готова к новым вызовам.