Роспотребнадзор назвал число случаев заражения «омикрон»-штаммом в стране

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Журналист и писатель Виктор Шендерович (лицо, исполняющее функции иностранного агента) на данный момент находится в польской столице Варшаве. О его местонахождении сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, Шендерович, ранее объявивший об отъезде из России, вылетел в Варшаву 28 декабря 2021 года.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешёл к «шантажу уголовными статьями». Разумеется, отъезд — это именно...