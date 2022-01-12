«Может быть последней»: Альтштейн высказался о новой волне коронавируса

Новая волна коронавирусной инфекции, которая идёт по всему миру, может быть последней, заявил в разговоре c NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. Он добавил, что из-за штамма «омикрон» в мире заболеваемость увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой». При этом специалист отметил, что трудно сказать, какие будут показатели инфицирования этим штаммом в России.
Что волна «омикрона» будет, и она уже идёт по всему миру — это не вызывает сомнений. Будет ли эта волна коронавируса последней? Есть надежда, что, может быть, она будет последней, но с точностью это вам никто не скажет. Насколько заболеваемость может подскочить в России, конечно, сказать трудно, поскольку речь идёт об официальных цифрах. Какие будут эти цифры, я не знаю, но в мире по сравнению с «дельтой» подскакивает в три-четыре раза, — сказал Альтштейн.
Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что вспышка нового штамма «омикрон» в мире может закончиться переходом вируса в разряд сезонных заболеваний, а число заражений снизится.
При этом российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость «омикроном» может достичь в нашей стране шестизначных цифр при неблагоприятном прогнозе. Этот штамм вируса уже зафиксирован в 13 регионах, большинство инфицированных вернулись в нашу страну из ОАЭ, Великобритании и Турции.