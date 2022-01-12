«Может быть последней»: Альтштейн высказался о новой волне коронавируса

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу сделать бесплатным газ для работы мемориалов Вечного огня в стране, с которой выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, были случаи, когда из-за неуплаты коммунальных услуг такие огни тушились.

Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней, — заявил Турчак на совещании президента с членами правительства. По словам Турчака,...