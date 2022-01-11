Билл Гейтс заявил, что после вспышки «омикрона» пандемия пойдёт на спад

Вспышка нового штамма коронавируса «омикрон» в мире может закончиться снижением числа заражений и переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Переболевшие «омикроном» приобретут иммунитет к коронавирусу, который будет держаться не меньше года, подчеркнул миллиардер в Twitter.

Как только в той или иной стране пройдёт вспышка заражений «омикрон»-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений и COVID-19 можно будет лечить как сезонный грипп, — уверен Гейтс.

Он назвал маловероятным появление в 2022 году нового более заразного штамма смертоносной инфекции.

Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов, — отметил миллиардер.

Гейтс добавил, что после вспышки «омикрона» людям, возможно, придётся всего лишь раз в год прививаться от коронавируса.

Ранее стало известно, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.