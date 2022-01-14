В России выявили суточный максимум новых случаев COVID с конца декабря

В России за минувшие сутки выявлено 23 820 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Зафиксировано 739 летальных исходов.

На 14 января в России полностью выздоровели 24 952 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,3% от общего числа заразившихся. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохраняется на уровне 2,98%.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 5712 против 5490 днём ранее, до 2 075 669. А в Подмосковье этот показатель достиг максимума с 13 декабря 2021 года. Там число заразившихся возросло за сутки на 1990 против 1556, до 657 855.

Наибольшее число смертей от COVID зафиксировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.

13 января в России официально выявили 21 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер России Татьяна Голикова связала рост числа новых случаев заражения коронавирусом в России с распространением «омикрон»-штамма.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что распространение «омикрона» может привести к ухудшению эпидситуации в России. Для защиты от заражения и тяжёлых последствий болезни желательно пройти вакцинацию до пика новой волны, чтобы успел сформироваться иммунитет.