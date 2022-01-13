В НИЦ Гамалеи рассказали, когда начнётся подростковая вакцинация от COVID

Добровольная вакцинация подростков 12–17 лет препаратом «Спутник М» может начаться на следующей неделе, сообщается в Twitter российской вакцины «Спутник V» со ссылкой на слова директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Отмечается, что новая вакцина станет ценным дополнением к имеющейся как на российском, так и на мировом рынке.

Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12–17 лет вакциной «Спутник М» на следующей неделе, — говорится в сообщении.

«Спутник М», он же «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России. С 12 до 15 лет потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и поставить прививку.

Вакцинация подростков является добровольной процедурой, заявлял ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, её будут проводить при согласии родителей или законных представителей. В свою очередь Гинцбург заявил, что в первые пару дней после вакцинации против COVID-19 подросткам следует избегать тяжёлых физических нагрузок, пожалеть себя и дать энергию иммунной системе.