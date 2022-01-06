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Гинцбург рассказал, что делать подросткам после прививки от COVID-19

Гинцбург: подросткам после прививки от коронавируса следует избегать физических нагрузок
02:29, 07 января 2022
Гинцбург рассказал, что делать подросткам после прививки от COVID-19 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подросткам в первые пару дней после вакцинации против COVID-19 следует избегать тяжёлых физических нагрузок. Он призвал подростков пожалеть себя и дать энергию иммунной системе. Об этом сообщает ТАСС.

Не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать, и всё, — поделился Гинцбург.

В 2022 году должны стать доступны для населения назальная и вакцина для детей всех возрастов от коронавируса. На конец года запланированы клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.

Ранее главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. Она отметила: если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.

Эксперт добавила, что признаками деменции могут быть агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать-разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации. Она посоветовала родным больного обращаться к неврологу.

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