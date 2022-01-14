Инфекционист призвал россиян привиться до пика новой волны коронавируса

Распространение штамма «омикрон» может привести к ухудшению эпидситуации в России. Для защиты от заражения и тяжёлых последствий болезни желательно пройти вакцинацию до пика новой волны, чтобы успел сформироваться иммунитет, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться, ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет, — отметил главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Поздняков.

Специалист добавил, что недавно привившимся или переболевшим ничего предпринимать не нужно. Если процедура вакцинации была пройдена давно, то сейчас её можно повторить.

Врач добавил, что непривитые пациенты переносят «омикрон» по-разному, но заболевание обычно протекает легче, чем при заражении штаммом «дельта». Однако из-за высокой заразности нового штамма может несколько вырасти количество тяжёлых случаев течения коронавируса.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов назвал непривитых людей «плацдармом для эволюции» коронавируса. Он отметил, что сократить число таких «плацдармов» способна вакцинация. Благодаря ей пандемия может закончиться на «омикроне», уверен профессор.