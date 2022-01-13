Врач назвал невакцинированных «плацдармом» для новых штаммов COVID-19

Люди, которые не сделали прививки от коронавируса, служат «плацдармом» для появления его новых штаммов, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Смертоносная инфекция имеет высокий потенциал для эволюции в обществе с большим числом невакцинированных, отметил профессор в интервью РБК.

Ученый считает , что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных. Только у таких людей больше шансов вообще не заболеть.

Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции, — подчеркнул инфекционист.

Он уточнил, что сократить число таких «плацдармов» способна вакцинация. Благодаря ей пандемия может закончиться на «омикроне», уверен профессор.

Ранее стало известно, что после окончания пандемии коронавируса рано или поздно появится новый инфекционный возбудитель, заявил врач Сергей Вознесенский. По его словам, паразитирующие на человеческом организме инфекционные агенты будут существовать до тех пор, пока люди не исчезнут с лица Земли.