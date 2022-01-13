Инфекционист предсказал появление нового заболевания после коронавируса

После окончания пандемии коронавируса рано или поздно появится новый инфекционный возбудитель, заявил врач Сергей Вознесенский. По его словам, паразитирующие на человеческом организме инфекционные агенты будут существовать до тех пор, пока люди не исчезнут с лица Земли, пишет «Радио 1».

Рано или поздно появится возбудитель новой инфекционной болезни, и если он будет так же легко передаваться от одного человека к другому, то тоже будет объявлена пандемия. Поэтому пока жив человек, будут инфекционные агенты, которые могут паразитировать на нашем человеческом организме, — заявил Вознесенский.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

Также в Кремле заявили о готовности России к волне «омикрон»-штамма коронавируса. На сегодня Россия гораздо лучше подготовлена к новым возможным волнам пандемии коронавируса, нежели это было в самом начале разгула болезни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация — это единственная эффективная мера для спасения от летального исхода после заражения.