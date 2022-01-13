В Кремле оценили готовность России к новым волнам пандемии COVID

На сегодня Россия гораздо лучше подготовлена к новым возможным волнам пандемии коронавируса, нежели это было в самом начале разгула болезни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация — это единственная эффективная мера для спасения от летального исхода после заражения, передаёт ТАСС.

Главное — всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, — надо прямо говорить — это вакцинирование, — сказал он.

Песков также отметил, что каждая новая волна имеет свои особые характеристики. Говоря о новом штамме «омикрон», представитель Кремля добавил, что с точки зрения врачей, он является более контагиозным — заразным, — однако протекает легче.

Тем не менее, несмотря на всю пользу вакцинации, россияне не спешат делать прививку. Журналисты поинтересовались у Пескова, что должно произойти, чтобы президент Владимир Путин обратился к разуму тех, кто не желает вакцинироваться. На это пресс-секретарь главы государства ответил, что Путин «обращается к их разуму каждый день».

Ранее сообщалось, что власти пока не рассматривают вопрос введения системы ограничений в виде QR-кодов для подростков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.