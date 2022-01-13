В Кремле прокомментировали введение QR-кодов для подростков

Власти пока не рассматривают вопрос введения системы ограничений в виде QR-кодов для подростков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Так он ответил на вопрос о вероятности данной меры для стимулирования вакцинации от коронавируса. Накануне в центре Гамалеи сообщили, что добровольная вакцинация детей 12–17 лет может стартовать на следующей неделе.

Нет, [возможность введения QR-кодов для подростков] не рассматривается, — сказал Песков.

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что вакцинация подростков от коронавируса препаратом «Спутник М» может стартовать уже на следующей неделе.

«Спутник М», носящий рабочее наименование «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России. Детям от 12 до 15 лет для прививки потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и пройти вакцинацию.

24 декабря в гражданский оборот в России пустили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Ставить препарат будут детям в возрасте 12–17 лет. С 12 до 15 лет потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и поставить прививку. Минздрав делал акцент на том, что прививка будет добровольной для всех подростков.