Китайский вирусолог рассказал, для кого опасен «омикрон»

COVID-19 по-прежнему представляет смертельную опасность для человека. «Омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой, считает вирусолог из Китая Чжан Вэньхун. По его мнению, нельзя сравнивать этот штамм с тяжёлым вариантом простуды, передаёт Global Times.

COVID по-прежнему остаётся крайне опасным заболеванием, способным вызвать смерть пациента, — подчеркнул он.

Вирусолог отметил, что «омикрон» может противостоять иммунной системе человека, что подтверждают результаты научных исследований.

По словам Чжана Вэньхуна, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для этого им необходимо проходить процедуру вакцинации.

Кроме того, власти стран должны создать все условия для оказания медицинской помощи нуждающимся.

Ранее глава лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что учёные нашли штамм, который является гибридом «дельты» и «омикрона». Благодаря этой особенности исследователи дали ему название «дельтакрон».

Он уточнил, что гибрид, по предварительным данным, не представляет особой опасности и, вероятно, будет вытеснен доминирующим «чистым „омикроном“».

Ранее учёные из Академического больничного комплекса имени Стива Бико в ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии. Проанализировав более четырёх тысяч случаев заболевания «омикроном» и предыдущими вариантами COVID-19, они пришли к выводу, что новый штамм может являться предвестником перехода болезни из стадии пандемии в разряд эндемии с ограниченным ареалом поражения.