Голикова сообщила о стремительном росте новых случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом возросло в России на 23 820 за сутки, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, резкий скачок заболеваемости — на 12,5% больше чем сутками ранее — связан с распространением «омикрон»-штамма, сообщает ТАСС.

В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев, — сказала она.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что распространение «омикрона» может привести к ухудшению эпидситуации в России. Для защиты от заражения и тяжёлых последствий болезни желательно пройти вакцинацию до пика новой волны, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Специалист добавил, что недавно привившимся или переболевшим ничего предпринимать не нужно. Если процедура вакцинации была пройдена давно, то сейчас её можно повторить.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов назвал непривитых людей «плацдармом для эволюции» коронавируса. Он отметил, что сократить число таких «плацдармов» способна вакцинация, и благодаря ей пандемия может закончиться на «омикроне».