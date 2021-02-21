Медики рассказали, о какой болезни сигнализируют сосуды-«звёздочки»

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Если человек начинает замечать, что на его лице и теле появились сосуды-«звёздочки», нужно срочно обратиться к врачу. Есть вероятность, что его печень поразила неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП).

Признаки этого заболевания характерны для людей с ожирением, сообщили медики, опрошенные британской газетой Express. При игнорировании болезни, резко повышается риск серьёзных осложнений.

Всего у НАЖБП несколько стадий ухудшения, последняя — необратимое повреждение органа и цирроз.

По данным гастрономических клиник, сосудистые звёздочки на груди, спине и плечах могут быть предупреждающим знаком жировой болезни печени. Также о болезни могут свидетельствовать повреждения сосудов на лице, — заявили эксперты.

Диагностировать это можно только при обращении к врачу. В больнице у пациента должны взять специальный анализ крови и провести ультразвуковое сканирование.

Для профилактики НАЖБП врачи советуют избегать в рационе еду и напитки с высоким содержанием сахара и простых углеводов, есть больше свежих овощей, фруктов и цельного зерна.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за обилия сладких продуктов и напитков на прилавках магазинов в среднем человек потребляет десятки лишних калорий добавленного сахара — до 17 чайных ложек в сутки. Американские медики рекомендовали включать в рацион максимум до 10% от суточной нормы калорий добавленных сахаров. То есть женщина в среднем ежедневно должна есть не более 24 граммов, а мужчина — не более 36 граммов.