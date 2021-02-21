Названа смертельная опасность сахара

https://static.news.ru/photo/9fd70620-7497-11eb-9ad6-96000091f725_660.jpg Сахар Фото: pixabay

Из-за обилия сладких продуктов и напитков на прилавках магазинов, в среднем человек потребляет десятки лишних калорий добавленного сахара — до 17 чайных ложек в сутки.

Американские медики рекомендовали включать в рацион максимум до 10% от суточной нормы калорий добавленных сахаров. То есть женщина в среднем ежедневно должна есть не более 24 граммов, а мужчина — не более 36 граммов.

Врачи настоятельно рекомендовали ограничить в рационе продукты, в которые добавляют огромное количество сахара, включая газированные напитки, потому что они приводят к риску смертельных заболеваний.

Среди опасных последствий неограниченного потребления этого элемента: повышенный риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Также переизбыток сахара ведёт к усталости, а на зубах появляется кариес, кожа страдает от акне.

Но учёные предупреждают, резкое сокращение потребления сахаров может привести к не менее неприятным последствиям, потому что они приводят к изменениям «в естественной химии мозга», пишет издание Health.

Среди симптомов: плохое настроение и повышенная тревожность, потому что сахар помогает вырабатывать дофамин — его ещё называют гормоном счастья. У человека могут возникнуть и когнитивные проблемы.

По словам диетологов, сокращение потребления сахара поначалу приведёт к тому, что организм «сойдет с ума». Чтобы избежать неприятных последствий гормональной перестройки нужно иметь под рукой бутылку питьевой воды или несладкий чай со льдом.

Помимо симптомов, влияющих на умственные и эмоциональные способности, снижение потребления сахара также может вызвать физические проявления синдрома отмены сахара, такие как:

Головокружение

Тошнота

Усталость

Вздутие живота

Спазмы желудка

Мышечные боли

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