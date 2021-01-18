Названы 7 признаков преждевременного старения и способы с ними бороться

Старение - это естественный и неизбежный процесс, изменяющий организм на клеточном уровне. Это неотъемлемая часть жизненного цикла всех живых организмов, в том числе человека.

Но несколько факторов, такие как окружающая среда и образ жизни, могут спровоцировать преждевременное старение. Этот процесс негативно сказывается на качестве жизни человека и влечет за собой различные проблемы со здоровьем.

Чтобы его избежать, важно как можно скорее распознать признаки, и получить шанс «обратить его вспять», пишет издание Health. Всего в списке оказалось семь признаков.

Сухая, тусклая или раздраженная кожа

Внешний вид кожи отражает общее состояние здоровья человека. Например, сухая, тусклая или раздраженная кожа может быть признаком того, что организм страдает от хронического стресса, недосыпа, неправильного питания или чрезмерного пребывания на солнце.

Кожа обезвоживается, и с возрастом она перестает самостоятельно отшелушивать омертвевшие клетки. Нездоровый образ жизни может «сделать кожу старше».

Чтобы свести к минимуму видимые признаки старения и улучшить состояние кожи, переходите на здоровую диету и добавляйте фитокерамиды (липиды растительного происхождения, которые помогают формировать кожный барьер, они помогают коже удерживать влагу и защищают ее).

Брюшной жир

С возрастом метаболизм замедляется. Набрать вес становится все проще, а сбросить все сложнее. Хотя медленный метаболизм не является поводом для беспокойства, избыток брюшного жира может привести к серьезным последствиям – в частности, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы уменьшить количество такого жира, регулярно занимайтесь спортом и подумайте о периодическом голодании.

Постоянная усталость

Причиной этого явления является постоянный недосып или беспорядочный режим сна. У организма меньше времени на восстановление, воспроизводство новых клеток и кратковременное регулирование уровня сахара в крови.

Чтобы избежать хронического истощения, старайтесь спать не менее семи-девяти часов каждую ночь. Организм скажет вам также большое спасибо за режим, при котором вы будете просыпаться в одно и то же время каждый день.

Красные и раздраженные глаза

Глаза и кожа вокруг них особенно склонны к появлению признаков старения, таких как темные круги и морщинки. Чтобы поддерживать здоровье глаз, ешьте много противовоспалительных продуктов: орехи, чернику, чеснок, имбирь и куркуму.

«Сидячий» образ жизни

Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета, показало, что при малоподвижном образе жизни клетки стареют на целых восемь биологических лет.

Ученые сообщили, что те части хромосом человека, которые контролируют процесс старения, укорачиваются и распадаются. Они также приводят к сердечным заболеваниям, диабету и некоторым видам рака.

Для этого только один совет: спорт и активность в течение дня. Поднимитесь лишний раз по лестнице, прогуляйтесь или сделайте пару коротких упражнений с интервалами.

Плохая концентрация

Забывчивость нередко становится маркером старости. Но забывчивость у молодых никогда не бывает хорошим признаком. Недостаток сна и плохое питание могут отрицательно повлиять на когнитивные функции.

Для улучшения когнитивного здоровья нужно правильно спать, можно попрактиковать медитацию. Также стоит есть продукты, богатые питательными веществами, стимулирующими мозг.

Частые проблемы с пищеварением

Запор, диарея, спазмы в животе, вздутие, газы в кишечнике и другие проблемы с пищеварением - это ненормально. В большинстве случаев эти проблемы свидетельствуют о плохом здоровье кишечника. Плохое состояние кишечника связано с хроническим воспалением, которое способствует процессу старения.

Чтобы улучшить здоровье кишечника, ешьте продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты и овощи, а также ферментированные продукты, содержащие полезные микробы, называемые пробиотиками.

Ранее NEWS.ru писал, что имбирь обладает большим количеством полезных и лечебных свойств, и навредить организму при слишком частом его использовании в приготовлении пищи или напитков достаточно сложно, однако даже у такого крайне полезного продукта есть свои противопоказания, считает врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Черняева.