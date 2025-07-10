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10 июля 2025 в 19:06

Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт

Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вкус лета среди зимы? Легко! Этот рецепт сохранит яркий аромат и максимум витаминов малины без единой минуты варки. Идеальная заготовка для чая, десертов или лакомства!

Тщательно переберите ягоды, их не рекомендуется мочить, чтобы они остались целыми. Если малина очень грязная, промойте ее в дуршлаге под слабой струей воды и выложите на полотенце, но идеально — сухие и чистые плоды с куста.

Подготовьте стерильные сухие банки. На дно насыпьте тонкий слой сахарного песка. Затем укладывайте ягоды слоями толщиной 3–5 см, обильно пересыпая каждый слой песком. Заполните тару, не доходя 1,5–2 см до горлышка. Сверху насыпьте самый толстый слой сахара (1,5–2 см) — он создаст защитную пробку. Сахар должен немного распределиться между ягодами (не раздавливая их). Встряхните банку несколько раз.

Закройте банки стерильными крышками: капроновыми (хранить только в холоде!) или закатайте металлическими. Сахар постепенно растворится, образуя сироп и надежно консервируя малину.

рецепты
малина
сахар
варенье
Оксана Головина
О. Головина
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