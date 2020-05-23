Медики рассказали, как определить диабет по состоянию кожи

https://static.news.ru/photo/c4afd3ae-9cf3-11ea-be4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из США назвали симптом, который может свидетельствовать о высоком уровне содержания сахара в крови — это ухудшение состояния кожи. При таком проявлении следует не затягивать с визитом к врачу, так как вероятно развитие сложной формы сахарного диабета.

Речь идёт о ксерозе — снижении уровня влаги в роговом слое эпидермиса, пишет MK.ru. В таких случаях кожа начинает шелушиться, становится грубой и сухой, возможен зуд.

Учёные отмечают, что проблемы с кожей довольно часто проявляются при диабете. Трещины образуются на локтях и ступнях — это связано с влиянием глюкозы на потерю организмом жидкости.

Специалисты также напоминают, что пациентов с диабетом много среди заразившихся коронавирусом. Граждане с гематологическими болезнями входят в первую группу риска, поэтому им необходимо принимать повышенные меры безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики отмечают неуклонный рост заболеваемости населения диабетом второго типа, в основе которого лежит нарушение углеводного обмена.