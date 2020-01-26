https://static.news.ru/photo/904a40d0-4024-11ea-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Испанские врачи-диетологи составили список продуктов, помогающих набрать мышечную массу и сжечь жир.

По их словам, основу питания должна составить пища, богатая белком. Возглавляют список куриные яйца. Прежде всего из-за того, что они богаты аминокислотой, помогающей мышцам расти, — лейцином. По мнению диетологов, в день достаточно съедать одно яйцо.

Также в список вошли куриное мясо, которое также богато лейцином, тофу, бананы, натуральный йогурт без сахара, тунец, бобы и авокадо, передаёт барселонское издание La Vanguardia .

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач — патоморфолог-паразитолог Елена Чернышёва не рекомендует есть карпаччо, тартар, севиче, сало, суши или строганину.