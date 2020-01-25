https://static.news.ru/photo/ba210452-3f20-11ea-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com

Врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышёва не рекомендует есть карпаччо, тартар, севиче, сало, суши или строганину.

Особенно опасно, как рассказала доктор, мясо диких животных, потому что неизвестно, у кого оно куплено и прошло ли ветконтроль. Если мясо приобретено на дороге и у знакомых, чтобы приготовить его дома, то его нужно порезать на мелкие куски и варить не меньше полутора часов, передаёт Sputnik.

Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна — вы не знаете, какое мясо пустили в расход, — предупредила Чернышёва.

Заражение гельминтозом (паразитарное заболевание) часто встречается у рыболовов и охотников. При этом человек может долго болеть и не понимать, что с ним происходит.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы по выбору мороженого, а также рассказала, кому следует отказаться от этого лакомства. По словам специалиста, предпочтение следует отдавать обычному пломбиру, без глазури и добавок.