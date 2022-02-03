К работе в поликлиниках привлекут студентов медицинских колледжей и вузов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в ходе заседания правительства о привлечении студентов медвузов и колледжей, а также сотрудников других медицинских учреждений, к работе в поликлиниках. По словам премьера, решение позволит увеличить численность штата более чем на 2 500 сотрудников и разгрузить систему здравоохранения.

За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медучреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей, тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии, — заявил Мишустин.

Правительство выделит 600 млн рублей на оплату труда новоприбывших кадров. Отмечается, что они займутся дистанционной консультацией с целью ускорить рассмотрение заявлений граждан.

Мишустин добавил, что решение было принято по поручению президента в рамках обновлённого плана мер по противостоянию коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в России было выявлено 155 768 случаев заболевания COVID-19, а случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 83 регионах страны.

2 февраля Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко взять под личный контроль вопрос оказания плановой медицинской помощи в регионах, в частности, для детей и пациентов с заболеваниями, которые требуют непрерывного лечения. С таким же требованием выступил в конце января президент РФ Владимир Путин.