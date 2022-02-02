Мишустин призвал контролировать оказание плановой медпомощи в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко держать на контроле вопрос оказания плановой медицинской помощи в регионах. Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба правительства. Особое внимание политик призвал уделить детям и людям с заболеваниями, которые требуют непрерывного лечения.

Сегодня у глав субъектов РФ появляется возможность временно приостанавливать её по некоторым профилям в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь «временно». Как только обстановка в регионе стабилизируется, необходимо сразу же возобновить плановую помощь, — сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что медучреждения не должны прекращать оказывать плановую помощь детям и людям с заболеваниями, требующими непрерывного лечения, в частности с онкологией. Кроме того, Мишустин поручил внимательно следить за запасом необходимых лекарств в регионах.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал продолжать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, пандемия не является поводом для приостановления такой работы. Путин добавил, что регионам необходимо оказать помощь по данному направлению.