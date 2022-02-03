В России число заболевших COVID-19 за сутки превысило 155 тысяч человек

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусной инфекцией — 155 768 человек, такие данные привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 83 регионах страны. По состоянию на 3 февраля в России число госпитализаций за сутки составило 17 792 человека, рост составил по сравнению с предшествующими сутками 3,4%. Увеличение количества госпитализаций зарегистрировано в 48 регионах. При этом есть и тенденция к снижению числа госпитализаций — оно произошло в 37 регионах государства.

Выздоровело за минувшие сутки 53 724 человека, что на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля 2022 года. Умерло за сутки 667 человек.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё будет продолжаться определённое время. Причиной этому служит более высокая заразность штамма «омикрон».