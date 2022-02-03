В России число заболевших COVID-19 за сутки превысило 155 тысяч человек

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусной инфекцией — 155 768 человек, такие данные привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»
Выздоровело за минувшие сутки 53 724 человека, что на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля 2022 года. Умерло за сутки 667 человек.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё будет продолжаться определённое время. Причиной этому служит более высокая заразность штамма «омикрон».