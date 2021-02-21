Изжога оказалась симптомом смертельной болезни

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Американские учёные выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), одним из симптомов которой является постоянная изжога, резко повышает риск развития рака гортани и пищевода.

Результаты исследования опубликованы в журнале CANCER. По статистике, от 20% до 40% взрослых в развитых странах страдают от ГЭРБ. Изжога возникает, когда желудочный сок забрасывается в пищевод.

Кислота повреждает ткани пищевода и гортани, и если это происходит слишком часто, может привести к раку.

В середине 90-х в США проводилось исследование с участием американцев в возрасте от 50 до 71 года. Учёные выясняли, есть ли связь между питанием и здоровьем. 16 лет спустя выяснилось, что 24% от почти полумиллиона испытуемых изначально имели в анамнезе ГЭРБ. К концу исследования у 931 человека обнаружили аденокарциному пищевода, у 301 — плоскоклеточную карциному пищевода, а у 876 — плоскоклеточную карциному гортани.

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