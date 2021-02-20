Врач-диетолог рассказала, как и когда правильно принимать витамины

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Современный городской житель нуждается в витаминах почти круглый год, так как условия хранения и обработки продуктов лишают их полезной ценности. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Даже в самый хороший сезон, летом и осенью, мы дефицитны по многим витаминам. Это из-за условий хранения продуктов и обработки. Нужно пить поливитаминные препараты. Мы в клинике питания рекомендуем вообще круглогодичный приём незначительных доз, но постоянно. Это касается и детей, и взрослых, и пожилых людей, — рассказала эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Григорьян отметила, что людям в возрасте от 45 до 50 лет в сутки желательно употреблять не менее килограмма овощей и фруктов, только это должны быть разнообразные продукты, которые нужно долго жевать, поэтому лучше не делать из них пюре. Диетолог также предостерегла от переедания — не нужно принимать пищи больше, чем требует организм.

Немного заранее нужно останавливаться. Нам очень много пищи не нужно. Если у вас есть избыточный вес и такие сложные заболевания, как сахарный диабет, ожирение и гипертония, то нужно ограничивать сахар, соль и ополовинивать порции, — сказала Григорьян.

Она добавила, что благотворно на состоянии скажется соблюдение режима дня, а также дневной отдых. Таким образом организм накопит энергию и полезные вещества.

Как сообщал NEWS.ru, врачи-диетологи рассказали о мерах предосторожности для людей, страдающих от гастрита или язвы желудка. Они советуют добавить в рацион определённый набор продуктов, если они, конечно, не противоречат назначенной врачом диете.