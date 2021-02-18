Диетолог назвал полезные при язве и гастрите продукты

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Гастрит и язва — самые распространённые заболевания желудочно-кишечного тракта в современном мире, когда времени поесть постоянно не хватает. Если уж человек заработал одно из них, ему нужно поберечь себя и добавить в рацион определённый набор продуктов, если они, конечно, не противоречат назначенной врачом диете.

По словам опрошенных порталом Medicalnewstoday врачей-диетологов и гастроэнтерологов, в список полезных продуктов (при отсутствии противопоказаний) входят цветная капуста, обычная белокочанная капуста, редька, яблоки и ягоды — черника и клубника.

В цветной капусте, объясняют эксперты, содержится сульфорафан — вещество, которое уничтожает опасную бактерию H. Pylori. В белокочанной капусте есть S-метилметионин, или витамин U, он стабилизирует уровень pH, способствуя терапии язвы желудка. Также в капусте есть полезная аминокислота глутамин.

Редьку стоит добавить в рацион и для профилактики болезней желудка, она отлично устраняет воспаления слизистой.

Черника и клубника тоже очень полезны. Первая ягода — источник антиоксидантов и питательных веществ. Кроме того, она улучшает иммунитет. А клубника улучшает состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Яблоки подавляют активность бактерий H. Pylori благодаря флавоноидам. Они полезны и для профилактики болезней ЖКТ.

Ранее диетолог Инна Заикина перечислила категории людей, которым чеснок противопоказан: язвенникам, страдающим панкреатитом или желчнокаменной болезнью. Однако не только людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит перебарщивать с эти продуктом, писал NEWS.ru.