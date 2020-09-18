Испанский диетолог назвала простой и быстрый способ похудеть

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Диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос назвала простой и быстрый способ избавления от лишнего веса. Человеку, желающему скореектировать фигуру, говорит она, следует придерживаться «метола тарелки». Он заключается в правильном делении порции пищи.

Так, половину тарелки должны составлять овощи в сыром или приготовленном виде. Четверть тарелки приходится на белки с высокой биологической ценностью. Ещё одна четверть отводится на сложные углеводы, сообщает издание ABC.

Также диетолог предложила дополнить тарелку небольшим количеством полезных жиров, например, авокадо, орехами или семенами. При этом использовать в качестве белковой пищи полуфабрикаты — неверный выбор, заявляет специалист. Также желающим похудеть она советует не забывать о разнообразии: включать в рацион не только мясо, но и морепродукты.

Ранее диетолог РАМН Ольга Григорян заявила, что входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы и бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией, приводил NEWS.ru слова специалиста.