Диетолог рассказала, какие продукты защитят от рака кишечника

Защититься от рака кишечника поможет цельнозлаковый хлеб и кефир, желательно с небольшим сроком годности. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Она предостерегла россиян от чрезмерного употребления фастфуда и колбас, провоцирующих онкологическое заболевание.

Нам нужна клетчатка. Поэтому цельнозлаковый хлеб. Даже один раз в день. Именно благодаря цельному злаку, зерну наш организм очищается, выводит из кишечника токсины, аллергены и даёт условия, чтобы содержимое кишечника не оставалось там надолго, — пояснила Лазуренко.

Она также посоветовала чаще есть яблоки и свеклу, так как они нормализуют работу кишечника. Более того, диетолог предложила россиянам обратить внимание на кефир с небольшим сроком годности: он выводит из организма токсины и паразитов, а также нормализует пищеварительную систему.

Лазуренко напомнила и о пользе обычной воды, подчеркнув, что необходимо пить именно чистую воду, а не кофе, чай или супы.

Ранее нутрициолог Наталья Круглова посоветовала питание при варикозе. Она порекомендовала употреблять в пищу больше продуктов с витамином C, так как он поддерживает здоровье сосудистой стенки.