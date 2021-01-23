Диетолог призвала отказаться от обезжиренных молочных продуктов

https://static.news.ru/photo/f5eb6d9c-5db5-11eb-b0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Отказаться от обезжиренных молочных продуктов во время пандемии коронавируса советует диетолог Маргарита Королёва. Иммунитет поднимают жиры и источники полноценного белка.

Обезжиренные молочные продукты вообще нехороши во время вирусных инфекций, в такие периоды следует употреблять полужирные. Насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата лёгких, — сообщила она Nation News.

Кроме того, по мнению Королёвой, такие жиры препятствуют проникновению в них коронавирусной инфекции. Также она рассказала, что во время пандемии необходимо употреблять в пищу полезные продукты, такие как мясо птицы, рыба, салаты из овощей и зелени, а также орехи и зерновые.

Эти продукты в сочетании с полезными жирами из рыбы, авокадо, нерафинированных масел, а также с овощными салатами дадут организму аминокислоты, из которых можно строить иммунную защиту.

Как писал NEWS.ru, ранее иммунолог и диетолог Марина Аплетаева предупредила, что попытки укрепить иммунитет на фоне пандемии коронавируса «целебными» продуктами могут привести к проблемам с пищеварением.