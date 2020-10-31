Иммунолог развеяла миф о продуктах, спасающих от коронавируса

https://static.news.ru/photo/97633672-1ce4-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Попытки укрепить иммунитет на фоне пандемии коронавируса «целебными» продуктами могут привести к проблемам с пищеварением, предупредила иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. По её словам, люди добровольно подвергают себя риску получить гастрит.

Зачастую в ход идёт то, что традиционно считается полезным: имбирь, лимон и чеснок. Однако злоупотребление не пойдёт на пользу, подчеркнула специалист. Она посоветовала брать не количеством, а регулярным потреблением.

У нас единственная защита от вируса — это только собственный иммунитет. Мы должны в своём рационе употреблять те продукты, которые относятся к здоровому образу жизни. Это настолько просто — если мы каждый день будем есть определённое количество фруктов и овощей, — цитируют Аплетаеву «Невские новости».

В таких продуктах, пояснила она, содержатся биофлавоноиды — биологически активные вещества с высокой антиоксидантной активностью. Антиоксиданты, в свою очередь, защищают клетки от атаки вирусов. Они в осенне-зимний период содержатся в зелёных овощах, осенью — в ярких жёлтых и оранжевых, а летом — в ягодах.

По мнению Аплетаевой, природные красители — единственное, что может помочь иммунитету. Однако ни одного продукта, помогающего полностью противостоять коронавирусу, не существует, добавила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский диетолог Людмила Гончарова посоветовала в качестве профилактики COVID-19 употреблять салат с салом. Специалист утверждает, что это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.