Диетолог перечислил продукты, провоцирующие депрессию

Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и депрессии, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев. Речь идёт о продуктах, богатых животными жирами, потому что содержащийся в них холестерин повышает риск депрессии на 40%.

По словам медика, чтобы переварить жирную пищу — свинину, баранину, полуфабрикаты, некоторые кисломолочные продукты — требуется много энергии, которую можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, добавил Жиляев, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде.

Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили учёные, которые провели анализ, — пояснил диетолог.

Он также призвал к умеренному потреблению сахара, ведь из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, но затем резко ухудшиться. Врач посоветовал не пить много кофе, особенно при повышенной усталости, а также не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами, потому что и то, и другое способно сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию.

В качестве альтернативы Жиляев порекомендовал средиземноморскую диету, основу которой составляют морепродукты, рыба, овощи, фрукты и растительные масла.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что основными причинами осенней хандры россиян являются хроническое недосыпание и ненормированный после летних отпусков распорядок дня. По её словам, нехватка витаминов и солнечного света, конечно, также может вызвать хандру. Лучшим средством борьбы с депрессией, по мнению Ярцевой, является нормированный режим сна. Иммунолог посоветовала ложиться в 21:00, чтобы чувствовать себя выспавшимся при раннем подъёме на работу.