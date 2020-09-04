Диетолог назвала препятствующие дряблости кожи продукты

https://static.news.ru/photo/e069c550-ee65-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанские учёные из университета Наварры заявили, что фастфуд, жареное мясо и другая подвергшаяся ультраобработке пища провоцируют раннее старение. Врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила, что термически обработанные в масле продукты разрушают соединительный белок и приводят к дряблости кожи. Она назвала продукты с обратным эффектом.

При поглощении жареных продуктов углеводного или белкового происхождения образуются канцерогены, которые разрушают конечные продукты гликации, в результате чего снижается выработка коллагена. Известно, что на упругость кожи влияет количество коллагена в ней. И когда человек злоупотребляет вредной пищей — бургерами, жареной картошкой, сладостями или хлопьями, в коллагене начинают образовываться шипки. И кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами, — пояснила врач.

Отсрочить появление возрастных изменений помогут содержащие коллаген продукты: морковь, шпинат, томаты, жирная рыба. Также полезно для кожи оливковое масло, в нём присутствуют витамины А, В, С, D, Е, К, а виноград содержит ресвератол — тормозящее дегенерацию мышц вещество. Также полезно включить в рацион благотворно влияющие на состояние ногтей, волос и зубов орехи, сельдерей, имбирь, авокадо и свёклу, пишет «Вечерняя Москва».

Помимо питания, на старение влияют генетические факторы, стрессы и депрессии.

У каждого человека это может выражаться по-разному. У кого-то появляются морщины, седина. У других стареют в буквальном смысле внутренние органы. Начинают замедляться обменные процессы, органы перестают функционировать как раньше, — сказала Соломатина.

Помимо визуального эффекта, все эти факторы могут привести к раннему атеросклерозу, образованию бляшек в сосудах сердца, а вредная пища чревата развитием сахарного диабета и повышением уровня холестерина в крови.

Как писал NEWS.ru ранее, появление морщин, которые первыми указывают на старение кожи, может быть связано с нерациональным питанием, неправильным уходом, регулярным стрессом и эмоциональными перегрузками, сообщила руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой дерматолог Светлана Жабоева.